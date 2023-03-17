Евросоюз готовит санкции против семей российских олигархов, — СМИ

Польша и страны Балтии предложили этот механизм еще в феврале

Европейская комиссия работает над возможностью введения санкций против семей российских олигархов. Для этого требуется новый санкционный механизм.

Об этом сообщает издание Politico.

Еврокомиссия разрабатывает механизм

Издание со ссылкой на трех дипломатов Евросоюза отметило, что Европейская комиссия сейчас работает над созданием нового санкционного механизма.

Речь идет о введении санкций против членов семей российских олигархов.

Засекреченные санкции

Еврокомиссия пока не обнародует нюансы нового санкционного механизма.

Неизвестно, когда эти санкции будут подготовлены и вынесены на рассмотрение лидеров стран Евросоюза.

Известно только, что Польша и страны Балтии еще в феврале предложили схожую схему. Тогда Еврокомиссия пообещала рассмотреть этот вариант в обмен на согласование польской стороны на 10-й пакет антироссийских санкций.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки еще осенью ввели санкции против членов семьи главы оккупированной россией Чечни Рамзана Кадырова.

Санкции коснулись, в частности, трех жен Кадырова, а также трех его взрослых дочерей.

Фото: "Голос Украины"