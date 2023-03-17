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Евросоюз готовит санкции против семей российских олигархов, — СМИ

17 марта 2023 08:08
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Польша и страны Балтии предложили этот механизм еще в феврале
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Европейская комиссия работает над возможностью введения санкций против семей российских олигархов. Для этого требуется новый санкционный механизм.

Об этом сообщает издание Politico.

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Издание со ссылкой на трех дипломатов Евросоюза отметило, что Европейская комиссия сейчас работает над созданием нового санкционного механизма.

Речь идет о введении санкций против членов семей российских олигархов.

Засекреченные санкции

Еврокомиссия пока не обнародует нюансы нового санкционного механизма.

Неизвестно, когда эти санкции будут подготовлены и вынесены на рассмотрение лидеров стран Евросоюза.

Известно только, что Польша и страны Балтии еще в феврале предложили схожую схему. Тогда Еврокомиссия пообещала рассмотреть этот вариант в обмен на согласование польской стороны на 10-й пакет антироссийских санкций.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки еще осенью ввели санкции против членов семьи главы оккупированной россией Чечни Рамзана Кадырова.

Санкции коснулись, в частности, трех жен Кадырова, а также трех его взрослых дочерей.

Фото: "Голос Украины"

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