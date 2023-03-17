Євросоюз готує санкції проти сімей російських олігархів, — ЗМІ
Європейська комісія працює над можливістю запровадження санкцій проти сімей російських олігархів. Для цього потрібен новий санкційний механізм.
Про це повідомляє видання Politico.
-
Американський радник Залужного пояснив, чи буде Китай постачати зброю росії
-
У Північній Кореї прокоментували запуск міжконтинентальної балістичної ракети
-
Комунальні платіжки: кому можна не платити за одну з послуг під час війни
-
Росіяни за добу убили двох мирних мешканців Донеччини, близько 10 осіб поранені, — Кириленко
-
Туреччина відмовилася обслуговувати літаки із росії та Білорусі: подробиці
-
Сі Цзіньпін на запрошення путіна відвідає рф
-
Зінченка визнано одним із найкращих гравців у матчі "Арсеналу" проти "Спортінга"
-
У ЗМІ розповіли про найкращу відповідь на збиття росією дрона США
-
Польща домовилася про закупівлю у США 800 протитанкових ракет Hellfire
-
Росія вилучила з Чорного моря уламки американського дрона, — ЗМІ
Єврокомісія розробляє механізм
Видання з посиланням на трьох дипломатів Євросоюзу зазначило, що Європейська комісія зараз працює над створенням нового санкційного механізму.
Мова про запровадження санкцій проти членів сімей російських олігархів.
Засекречені санкції
Єврокомісія поки не оприлюднює нюанси нового санкційного механізму.
Також невідомо, коли ці санкції будуть підготовлені та винесені на розгляд лідерів країн Євросоюзу.
Відомо лише, що Польща і країни Балтії ще у лютому запропонували подібну схему. Тоді Єврокомісія пообіцяла розглянути цей варіант в обмін на погодження польської сторони на 10-й пакет антиросійських санкцій.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки ще восени запровадили санкції проти членів родини голови окупованої росією Чечні Рамзана Кадирова.
Санкції торкнулися, зокрема, трьох дружин Кадирова, а також трьох його дорослих доньок.
Фото: "Голос України"