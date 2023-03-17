Євросоюз готує санкції проти сімей російських олігархів, — ЗМІ

Польща і країни Балтії запропонували цей механізм ще у лютому

Європейська комісія працює над можливістю запровадження санкцій проти сімей російських олігархів. Для цього потрібен новий санкційний механізм.

Про це повідомляє видання Politico.

Єврокомісія розробляє механізм

Видання з посиланням на трьох дипломатів Євросоюзу зазначило, що Європейська комісія зараз працює над створенням нового санкційного механізму.

Мова про запровадження санкцій проти членів сімей російських олігархів.

Засекречені санкції

Єврокомісія поки не оприлюднює нюанси нового санкційного механізму.

Також невідомо, коли ці санкції будуть підготовлені та винесені на розгляд лідерів країн Євросоюзу.

Відомо лише, що Польща і країни Балтії ще у лютому запропонували подібну схему. Тоді Єврокомісія пообіцяла розглянути цей варіант в обмін на погодження польської сторони на 10-й пакет антиросійських санкцій.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки ще восени запровадили санкції проти членів родини голови окупованої росією Чечні Рамзана Кадирова.

Санкції торкнулися, зокрема, трьох дружин Кадирова, а також трьох його дорослих доньок.

Фото: "Голос України"