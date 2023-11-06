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Еврокомиссия положительно оценит прогресс Украины на пути в Евросоюз, — Стефанишина

6 ноября 2023 23:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Еврокомиссия положительно оценит прогресс Украины на пути в Евросоюз, — Стефанишина
Министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Фото: РБК-Украина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Еврокомиссия положительно оценит прогресс Украины на пути к Евросоюзу в докладе, обнародованном в среду, 8 ноября. Наша страна выполнила все, что было согласовано.

Об этом в интервью Reuters заявила Министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Ольга Стефанишина отметила, что в рамках семи рекомендаций Еврокомиссии, опубликованных в прошлом году как условие дальнейшего прогресса евроинтеграции Киева, "все, что было согласовано, было выполнено и сделано".

"Я бы сказала, что оценка будет однозначно положительной, потому что мы находимся в постоянном контакте с Еврокомиссией, обсуждаем шаги и договариваемся о тех шагах, которые нам удалось реализовать", — заявила министр.

Напомним, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Брюсселе опубликует 8 ноября отчет с оценкой прогресса Украины на пути к членству в ЕС. Там будут положительные рекомендации от главы Еврокомиссии. Украина может начать переговоры по вступлению в ЕС уже на этой неделе, однако при выполнении некоторых требований.

Также заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук заявила, что Украина очень быстро продвигается к своему членству в ЕС. При этом, такое мнение у самих европейцев.

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