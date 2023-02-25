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ЕС утвердил десятый пакет антироссийских санкций: какие ограничения ожидают рф

25 февраля 2023 13:54
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
ЕС принял десятый пакет антироссийских санкций
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

К годовщине полномасштабного вторжения Евросоюз принял десятый пакет санкций против россии. В него вошли персональные и новые импортно-экспортные ограничения.

Об этом в своем Twitter сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Следовательно, в новый санкционный список добавлено 121 физическое и юридическое лицо, значительные новые импортно-экспортные ограничения и запрет российских пропагандистских средств массовой информации.

"Мы остаемся единственными в своей решимости нанести вред российской военной машине", — написал Боррель в Twitter.

Также он добавил, что под ограничения попали и "кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление не менее 6 000 украинских детей".

"Это явное нарушение международного права, в частности Женевской конвенции", — подчеркнул Боррель.

Напомним, ранее мы писали, что Япония ввела новые санкции против россии. Речь идет о персональных ограничениях и запрете определенных видов экспорта, среди которых БпЛА.

Кроме того, вчера, 24 февраля, США ввели новые санкции против россии. В частности, под ограничения попали российские пропагандисты, чиновники и боевики самопровозглашенных "ЛДНР". Также были наложены санкции на ряд компаний, работающих в секторе обороны рф.

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