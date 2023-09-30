ЕС закупит новые боеприпасы для помощи Украине

Новые боеприпасы от Евросоюза. Фото: Минобороны Украины

Семь стран Европейского Союза закупят вооружение для восстановления количества истощенных запасов и обеспечения Украины срочно необходимыми артиллерийскими снарядами.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Новый заказ касается артиллерийских снарядов калибра 155 мм, одного из важнейших боеприпасов в бою на истощение между украинскими войсками и российскими захватчиками.

"Семь государств-членов уже разместили заказы на боеприпасы по ускоренной процедуре Европейского оборонного агентства (EDA)", — сообщило агентство в ответ на вопросы Reuters.

Схема реализуется в рамках запущенного в марте плана в 2 млрд евро. Его цель — поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов и ракет в течение года. Издание отмечает, что некоторые официальные лица и дипломаты скептически отнеслись к реальности достижения цели, но эта инициатива ознаменовала значительный прогресс в росте роли ЕС в оборонных и военных сферах.

EDA отказалось назвать страны или размер заказов, заявив, что значительная часть информации конфиденциальна. Но в ответ на запрос Reuters Литва и Люксембург заявили, что входят в семь участников.

"Больше заказов, например, для пополнения национальных запасов могут быть реализованы в ближайшие недели и месяцы", — также отметило агентство EDA.

Какие страны помогали Украине с вооружением больше всего

США

Лидер военной помощи. С начала полномасштабной войны Америка оказала поддержку более чем на 33 млрд долларов. Среди них около 20 млрд. было выделено на зенитные и противотанковые комплексы, бронированную технику для пехоты, пусковые ракетные установки, системы залпового огня, дальнобойные ракеты и боеприпасы, стрелковое оружие, защитную амуницию и т.д.

Великобритания

Общая сумма, выделенная на гуманитарную, экономическую и военную помощь, превышает 4 млрд фунтов. Из них более половины суммы пошли на бронированную технику и танки, артиллерийские системы огня, дальнобойные ракетные установки, противотанковые комплексы и боеприпасы.

Страны Европейского Союза

В 2023 году ЕС заложил в свой бюджет 18 млрд. евро финансовой помощи для Украины. Кроме того, объединение выделило 3,6 млрд евро на закупку и передачу боеприпасов, бронированной техники, амуниции, горючего и т.д.

Напомним, что на прошлой неделе Украина получила от ЕС новый транш макрофинансовой поддержки из пакета в сумме 18 млрд евро, запланированный на этот год. Стране направили 1,5 млрд евро.