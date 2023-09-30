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ЄС закупить нові боєприпаси для допомоги Україні

30 вересня 2023 09:37
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Дар'я Гладких
редактор
ЄС закупить нові боєприпаси для допомоги Україні
Нові боєприпаси від Євросоюзу Україні. Фото: Міноборони України
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

Сім країн Європейського Союзу закуплять озброєння для відновлення кількості власних виснажених запасів та забезпечення України терміново необхідними артилерійськими снарядами.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Нове замовлення стосується артилерійських снарядів калібру 155 мм, одного з найважливіших боєприпасів у бою на виснаження між українськими військами та російськими загарбниками.

"Сім держав-членів вже розмістили замовлення на боєприпаси за прискореною процедурою Європейського оборонного агентства (EDA)", — повідомило агентство у відповідь на запитання Reuters.

Схема реалізовується в рамках запущеного в березні плану на 2 млрд євро. Його мета — поставити ЗСУ мільйон артилерійських снарядів і ракет протягом року. Видання відзначає, деякі офіційні особи та дипломати скептично поставилися щодо реальності досягнення цілі, але ця ініціатива ознаменувала значний прогрес у зростанні ролі ЄС в оборонних і військових сферах.

EDA відмовилося назвати країни або розмір замовлень, заявивши, що значна частина інформації є конфіденційною. Але у відповідь на запит Reuters Литва та Люксембург заявили, що входять до семи учасників. 

"Більше замовлень, наприклад, для поповнення національних запасів, можуть бути реалізованими в найближчі тижні та місяці", — також відзначило агентство EDA.

Які країни допомагали Україні з озброєнням найбільше

  • США

Лідер військової допомоги. Від початку повномасштабної війни Америка надала підтримку на суму понад 33 млрд доларів. Серед них близько 20 млрд було виділено на зенітні та протитанкові комплекси, броньовану техніку для піхоти, пускові ракетні установки, системи залпового вогню, далекобійні ракети та боєприпаси, стрілецьку зброю, захисну амуніцію тощо.

  • Велика Британія

Загальна сума, виділена на гуманітарну, економічну та військову допомогу перевищує 4 млрд фунтів. З них більш ніж половину суми спрямували на броньовану техніку й танки, артилерійські системи вогню, далекобійні ракетні установки, протитанкові комплекси та боєприпаси. 

  • Країни Європейського Союзу

В 2023 році ЄС заклав у свій бюджет 18 млрд євро фінансової допомоги для України. Крім того, об'єднання виділило 3,6 млрд євро на закупівлю та передачу боєприпасів, броньованої техніки, амуніції, пального і т.д. 

Нагадаємо, що минулого тижня Україна отримала від ЄС новий транш макрофінансової підтримки із пакета на суму 18 млрд євро, запланований на цей рік. Країні надіслали 1,5 млрд євро.

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