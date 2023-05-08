ЕС представит новые санкции против китайских компаний, помогающих России в войне

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: УНИАН

Европейский Союз предлагает ввести санкции против китайских стран, помогающих России вести захватническую войну против Украины. Это может усилить напряженность в отношениях между ЕС и Пекином.

Об этом пишет Financial Times.

Читайте также:

Подробности

Как сообщается, семь китайских компаний, против которых хотят применить санкции, обвиняются в продаже оборудования, которое Россия использовала в качестве вооружения. Новый пакет санкций обсудят уже на этой неделе.

Ранее Еврокомиссия избежала критики в сторону Китая, аргументируя это тем, что вроде бы нет доказательств того, что Пекин поставляет оружие России для ведения еще более жестокой полномасштабной войны в Украине.

В готовящийся санкционный список также входят две компании из Объединенных Арабских Эмиратов и одна из Армении. Такой перечень нуждается в единогласном одобрении 27 государств-членов ЕС, говорится в сообщении.

"Учитывая ключевую вспомогательную роль электронных компонентов для использования военно-промышленного комплекса России для обеспечения агрессивной войны против Украины, уместно также включить некоторые другие субъекты в третьих странах, занимающихся обходом торговых ограничений, а также определенные российские организации, занимающиеся разработкой , производством и поставкой электронных компонентов для оборонно-промышленного комплекса России", — говорится в санкционном предложении Еврокомиссии.

Как отмечается в издании, ЕС стремится решить проблему обхода санкций в более широком смысле. ЕС имеет целью сделать так, чтобы ограничить продажу определенных товаров третьим странам, если дипломатическое давление не изменит их поведение.

Напомним, ранее мы писали, что Си Цзиньпин все активнее добивается для Китая роли миротворца. Успешное посредничество в достижении перемирия между Россией и Украиной может помочь Поднебесной сделать огромный шаг к установлению биполярного мира, к которому она стремится.

А также Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляен. Премьер-министр обсудил с президентом Еврокомиссии восстановление Украины и дальнейшую поддержку Евросоюза в борьбе с российской агрессией.