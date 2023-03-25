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Ермак встретился с главой МИД Литвы: что обсудили

25 марта 2023 08:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Глава ОП Андрей Ермак и глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Администрации Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, в ходе которой они обсудили вопросы, касающиеся вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

Об этом сообщил Андрей Ермак в Telegram.

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На встрече было подчеркнуто важность начала переговорного процесса о присоединении Украины к ЕС до конца 2023 года и готовность страны активно продвигаться на пути к членству в НАТО.

"Мы подчеркнули значимость начала переговоров о вступлении Украины в ЕС до завершения 2023 года, а также нашу решимость активно работать для достижения прогресса в стремлении к будущему членству в НАТО", — заявил Ермак.

Андрей Ермак также выразил свою благодарность Литве за оказанную помощь Украине на фоне продолжающейся агрессии со стороны рф.

"Выражаю свою признательность литовской стороне за эффективную многоаспектную поддержку Украины с момента начала масштабной агрессии со стороны рф. Украинцы очень ценят это. Мы являемся искренними друзьями, и наша победа в этом конфликте станет совместной победой", — отметил Ермак.

Таким образом, на встрече была выражена заинтересованность Украины в продолжении диалога о вступлении в ЕС и активной работе на пути к членству в НАТО. Было отмечено, что сотрудничество с Литвой является важным элементом этого процесса, и обе стороны заинтересованы в укреплении двусторонних отношений, особенно в условиях существующего конфликта с рф.

Напомним, что 24 марта, Президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени. Он получил его за особые заслуги.

Также мы писали, что литовские чиновники и парламентарии признали, что ответственность за войну в Украине несет большинство россиян. Поэтому в Сейме был проголосован в первом чтении закон, который запретит гражданам россии покупать недвижимость и подавать документы на гражданство.

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