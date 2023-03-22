Литва планирует запретить россиянам покупать недвижимость и получать гражданство
Литовские чиновники и парламентарии признали, что ответственность за войну в Украине несет большинство россиян. Поэтому в Сейме был проголосован в первом чтении закон, который запретит гражданам россии покупать недвижимость и подавать документы на гражданство.
Об этом сообщает официальный сайт Сейма Литовской Республики.
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Решение литовских парламентариев
Сейм Литвы в первом чтении принял изменения в законопроект о международных санкциях против российской федерации.
В изменениях идет речь о новых запретах для граждан россии.
В частности, после принятия законопроекта в целом, россияне не смогут покупать в Литве недвижимость, а также подавать документы на получение литовского гражданства.
Такие же запреты будут касаться и граждан Беларуси.
Комментарий правительства
"Подавляющее большинство граждан россии поддерживают захватнические военные действия своей страны, они не принимают мер для прекращения агрессии режима своей страны, поэтому ответственность ложится и на граждан россии", — пояснила логику новых запретов заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене, представляя проект на заседании Сейму.
Именно поэтому литовские власти и решили установить новые запреты, чтобы полностью сделать невозможным въезд россиян и белорусов на территорию Евросоюза через Литву.
Напомним, 17 марта Почта Литвы прекратила отправку посылок из россии.
Фото: Facebook Сейма Литвы