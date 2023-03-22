​​Литва планирует запретить россиянам покупать недвижимость и получать гражданство

Сейм Литвы принял антироссийское решение в первом чтении

Литовские чиновники и парламентарии признали, что ответственность за войну в Украине несет большинство россиян. Поэтому в Сейме был проголосован в первом чтении закон, который запретит гражданам россии покупать недвижимость и подавать документы на гражданство.

Об этом сообщает официальный сайт Сейма Литовской Республики.

Решение литовских парламентариев

Сейм Литвы в первом чтении принял изменения в законопроект о международных санкциях против российской федерации.

В изменениях идет речь о новых запретах для граждан россии.

В частности, после принятия законопроекта в целом, россияне не смогут покупать в Литве недвижимость, а также подавать документы на получение литовского гражданства.

Такие же запреты будут касаться и граждан Беларуси.

Комментарий правительства

"Подавляющее большинство граждан россии поддерживают захватнические военные действия своей страны, они не принимают мер для прекращения агрессии режима своей страны, поэтому ответственность ложится и на граждан россии", — пояснила логику новых запретов заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене, представляя проект на заседании Сейму.

Именно поэтому литовские власти и решили установить новые запреты, чтобы полностью сделать невозможным въезд россиян и белорусов на территорию Евросоюза через Литву.

Напомним, 17 марта Почта Литвы прекратила отправку посылок из россии.

Фото: Facebook Сейма Литвы