Єрмак зустрівся з головою МЗС Литви: що обговорили

Голова ВП Андрій Єрмак та голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом, під час якої вони обговорили питання щодо вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

Про це повідомив Андрій Єрмак у Telegram.

Зустріч лідерів

На зустрічі було наголошено на важливості початку переговорного процесу про приєднання України до ЄС до кінця 2023 року та готовність країни активно просуватися на шляху до членства в НАТО.

"Ми наголосили на значущості початку переговорів про вступ України до ЄС до завершення 2023 року, а також нашу рішучість активно працювати для досягнення прогресу у прагненні до майбутнього членства в НАТО", — заявив Єрмак.

Андрій Єрмак також висловив свою подяку Литві за надану допомогу Україні на тлі агресії з боку росії.

"Висловлюю свою вдячність литовській стороні за ефективну багатоаспектну підтримку України з моменту початку масштабної агресії з боку рф. Українці це дуже цінують. Ми є щирими друзями, і наша перемога в цьому конфлікті стане спільною перемогою", — зазначив Єрмак.

Таким чином, на зустрічі було висловлено зацікавленість України у продовженні діалогу щодо вступу до ЄС та активної роботи на шляху до членства в НАТО. Було наголошено, що співпраця з Литвою є важливим елементом цього процесу, і обидві сторони зацікавлені у зміцненні двосторонніх відносин, особливо в умовах існуючого конфлікту з росією.

Нагадаємо, що 24 березня Президент України Володимир Зеленський вручив міністру закордонних справ Литви Габрієлюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня. Він одержав його за особливі заслуги.

Також ми писали, що литовські чиновники та парламентарі визнали, що відповідальність за війну в Україні несе більшість росіян. Тому в Сеймі був проголосований у першому читанні закон, який заборонить громадянам росії купувати нерухомість та подавати документи на громадянство.