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Ермак призвал не пускать россиян в Европу

9 мая 2023 10:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ермак призвал не пускать россиян в Европу
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Telegram/ Андрей Ермак
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Офиса Президента Андрей Ермак союзников не пускать россиян в европейские страны. Таким образом, каждый агрессор прочувствует на себе силу войны.

Об этом сообщил Андрей Ермак.

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По словам Ермака, против граждан РФ нужно ввести жесткие санкции, чтобы каждый прочувствовал цену войны.

"Россиянам необходимо запретить посещать страны Европы. Санкции должны быть жесткими, чтобы каждый из них почувствовал цену войны", — сказал глава Офиса Президента. 

Напомним, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном. Переговоры прошли по поручению Зеленского.

После разговора Андрей Ермак поблагодарил администрацию Байдена за постоянную и всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и содействие восстановлению справедливого мира в Европе и мире.

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