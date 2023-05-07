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Ермак провел переговоры с советником Байдена Джейком Салливаном

7 мая 2023 12:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Ермак провел переговоры с советником Байдена Джейком Салливаном
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном. Переговоры прошли по поручению Зеленского.

Об этом пишет Офис Президента.

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В рамках диалога с международными партнерами Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником Президента Соединенных Штатов Америки Джейком Салливаном.

"Андрей Ермак проинформировал собеседника о текущей ситуации на фронте, подготовке подразделений сил обороны к освобождению от оккупантов украинских территорий, а также о неотложных потребностях украинской армии", — говорится в сообщении.

Также должностные лица обсудили и формулу мира, которую инициировал Владимир Зеленский.

После разговора Андрей Ермак поблагодарил администрацию Байдена за постоянную и всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и содействие восстановлению справедливого мира в Европе и мире.

Напомним, 5 мая Владимир Зеленский и Андрей Ермак встретились с делегацией американских конгрессменов. Он заявил, что такие визиты в Украину — мощный сигнал поддержки со стороны Соединенных Штатов нашего государства и всего украинского народа.

Также Андрей Ермак неоднократно отмечал, что Украина не остановится, пока не освободит все временно оккупированные территории. Для этого важно продолжение и усиление поддержки со стороны стран-партнеров. Он заявил, что вступление в НАТО ускорит завершение войны.

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