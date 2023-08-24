Ермак заинтриговал заявлением о санкциях
Сегодня, 24 августа, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заинтриговал заявлением о новых санкциях. По его словам, они будут важными.
Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.
Важные санкции
Руководитель ОП подчеркнул, что будут важные санкционные новости.
"Будут важные санкционные новости", — написал Ермак.
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна объявит новые санкции против России. Ограничения будут против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из РФ.
Также мы писали, что 16 августа Федеральный совет Швейцарии принял введение новых санкций против России. Меры уже вступили в силу.
До этого, 11 августа, Министерство финансов США ввело санкции против четырех российских олигархов. Под ограничение также подвергся Российский союз промышленников и предпринимателей.
Добавим, руководитель Офиса Президент Андрей Ермак рассказал, что сейчас российская промышленность испытывает рекордный дефицит рабочей силы.