Ермак заинтриговал заявлением о санкциях

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Сегодня, 24 августа, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заинтриговал заявлением о новых санкциях. По его словам, они будут важными.

Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.

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Руководитель ОП подчеркнул, что будут важные санкционные новости.

"Будут важные санкционные новости", — написал Ермак.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна объявит новые санкции против России. Ограничения будут против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из РФ.

Также мы писали, что 16 августа Федеральный совет Швейцарии принял введение новых санкций против России. Меры уже вступили в силу.

До этого, 11 августа, Министерство финансов США ввело санкции против четырех российских олигархов. Под ограничение также подвергся Российский союз промышленников и предпринимателей.

Добавим, руководитель Офиса Президент Андрей Ермак рассказал, что сейчас российская промышленность испытывает рекордный дефицит рабочей силы.