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Ермак рассказал о ситуации на фронте и потребностях Украины на встрече с крымскотатарской общиной

13 ноября 2023 13:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ермак рассказал о ситуации на фронте и потребностях Украины на встрече с крымскотатарской общиной
Андрей Ермак с украинским и крымскотатарским общинами в Вашингтоне. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время рабочего визита в США встретился с представителями украинских и крымскотатарских общин в Украинском доме в Вашингтоне. Он рассказал о ситуации на фронте и оборонных, и финансовых потребностях Украины.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Встреча Ермака с крымскотатарской и украинской общинами

По словам Ермака, перед Украиной остается еще несколько критически важных сражений. Итог войны, по его мнению, определит судьбу США, Европы и всего мира. Массовая пропаганда, влияние на выборы и кибератаки представляют угрозу со стороны РФ для демократического мира.

"Должны противостоять любым попыткам нас расколоть. Со своей стороны Украина прилагает все усилия, чтобы не только преодолеть российскую военную мощь, но и обеспечить единство", — указал Андрей Ермак.

Андрей Ермак и представители общин
Андрей Ермак и представители общин. Фото: ОП

Он добавил информацию об успехах Украины на пути в ЕС и НАТО. Об этом свидетельствуют вильнюсское Совместное право для поддержки Украины и рекомендация Европейской комиссии по началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Ермак также поблагодарил общины за всестороннюю поддержку государства.

"Помощь Украине сегодня — не только спасение украинской нации. Это защита всех европейцев и американцев, защита всего свободного мира. И я еще раз хочу поблагодарить американский народ, Президента Байдена и Конгресс, которые это прекрасно понимают и поддерживают Украину", — подчеркнул Ермак.

Он призвал украинское общество продолжать поддержку стремления Украины к членству в НАТО и получения дополнительного финансирования.

Представители украинской и крымскотатарской общин
Представители украинской и крымскотатарской общин. Фото: ОП

Глава Офиса Президента подчеркнул, что в победе Украины будет немалый вклад украинской и крымскотатарской общин США.

"Для нас очень важны ваша экспертиза и ваш опыт. Поэтому мы открыты к предложениям и готовы к всестороннему сотрудничеству", — сказал глава Офиса Президента.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в составе украинской делегации, возглавляемой вице-премьером Юлией Свириденко, прибыл в Соединенные Штаты Америки. У него будут встречи в Белом Доме и Конгрессе.

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