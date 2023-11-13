Єрмак розповів про ситуацію на фронті та потреби України на зустрічі з кримськотатарською громадою

Андрій Єрмак з українською та кримськотатарською громадами у Вашингтоні. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час робочого візиту до США зустрівся з представниками української та кримськотатарської громад в Українському домі у Вашингтоні. Він розповів про ситуацію на фронті та оборонні й фінансові потреби України.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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За словами Єрмака, перед Україною залишається ще декілька критично-важливих битв. Результат війни, на його думку, визначить долю США, Європи та всього світу. Масова пропаганда, вплив на вибори та кібератаки є загрозами з боку РФ для демократичного світу.

"Маємо протистояти будь-яким спробам нас розколоти. Зі свого боку Україна докладає всіх зусиль, щоб не лише подолати російську військову потугу, а й забезпечити єдність", — вказав Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак та представники громад. Фото: ОП

Він додав інформацію про успіхи України на шляху до ЄС та НАТО. Про це свідчать вільнюська Спільна декларація про підтримку України та рекомендація Європейської комісії щодо початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Єрмак також подякував громадам за всебічну підтримку держави.

"Допомога Україні сьогодні — не лише порятунок української нації. Це захист усіх європейців і американців, захист усього вільного світу. І я вкотре хочу подякувати американському народу, Президенту Байдену та Конгресу, які це чудово розуміють і підтримують Україну", — наголосив Єрмак.

Він закликав українську громаду продовжувати підтримку прагнення України до членства в НАТО та отримання додаткового фінансування.

Представники української та кримськотатарської громад. Фото: ОП

Очільник Офісу Президента наголосив, що в перемозі України буде чималий внесок української та кримськотатарської громад США.

"Для нас дуже важливі ваша експертиза й ваш досвід. Тому ми відкриті до пропозицій і готові до всебічної співпраці", — сказав очільник Офісу Президента

Нагадаємо, Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у складі української делегації, очолюваної віцепрем'єром Юлією Свириденко, прибув до Сполучених Штатів Америки. Він матиме зустрічі у Білому Домі та Конгресі.