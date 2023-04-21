Ермак провел телефонные переговоры с представителями стран Скандинавии: что обсудили

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Facebook/Офис Президента Украины

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с внешнеполитическими советниками глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и внешнеполитическим советником президента Финляндии. Обсудили форматы дальнейшей поддержки Украины.

Об этом он сообщил в Telegram.

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"Отметил весомый вклад стран Северной Европы в ускорение победы Украины и отметил важность дальнейшей координации для усиления политической и практической поддержки нашей страны в борьбе с российской агрессией. Изложил украинское видение возможного объема и конкретных механизмов реализации гарантий, отраженных в Киевском договоре безопасности, разработанном международной экспертной группой Ермака-Расмуссена", — отметил Ермак.

Также он надеется, что на встрече в Вильнюсе НАТО предложит четкий путь Украины вступлению в Альянс, и страны Северной Европы поддержат это и подпишут соответствующий документ.

Ермак рассказал об украинской Формуле мира и отметил, что Украина рассчитывает на готовность стран Северной Европы участвовать в ее реализации и поощрять других. Также особо отметил важность проведения Глобального саммита мира.

"Отдельно остановились на вопросах расширения оборонной поддержки Украины, включая противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию, боевые самолеты и боеприпасы", — заявил глава ОП.

Кроме того, Андрей Ермак поблагодарил Финляндию за "решение о предоставлении Украине 15-го пакета оборонной помощи в объеме 78 млн евро".

Напомним, что Глава президентской канцелярии Андрей Ермак и советник Джо Байдена Джейк Салливан провели телефонные переговоры. Они обсудили дальнейшую военную помощь Украины.