Ермак провел переговоры с советником Байдена: о чем говорили представители Украины и США
Глава президентской канцелярии Андрей Ермак и советник Джо Байдена Джейк Салливан провели телефонные переговоры. Они обсудили дальнейшую военную помощь Украины.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Офиса Президента Украины.
Переговоры с Белым домом
Глава президентской канцелярии Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента США Джейком Салливаном.
Стороны обсудили ситуацию на театре военных действий и действиях российских захватчиков на фронте.
О чем договорились Ермак и Салливан
Глава ОП заявил, что в результате переговоров офисы двух президентов договорились о дальнейшей координации в вопросе предоставления Украины новой военной помощи.
Также Ермак и Салливан обсудили следующие шаги в этом направлении.
"Благодарен за поддержку Украины", — подчеркнул глава канцелярии Президента Украины в разговоре с представителем американских властей.
Напомним, во время мартовских переговоров Андрей Ермак с Джейком Салливаном обсудили боевые действия под Бахмутом и формулу мира от Зеленского.