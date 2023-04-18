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​​Ермак провел переговоры с советником Байдена: о чем говорили представители Украины и США

18 апреля 2023 11:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​Ермак провел переговоры с советником Байдена: о чем говорили представители Украины и США
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Telegram-канал Ермака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Глава президентской канцелярии Андрей Ермак и советник Джо Байдена Джейк Салливан провели телефонные переговоры. Они обсудили дальнейшую военную помощь Украины.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Офиса Президента Украины.

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Глава президентской канцелярии Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента США Джейком Салливаном.

Стороны обсудили ситуацию на театре военных действий и действиях российских захватчиков на фронте.

О чем договорились Ермак и Салливан

Глава ОП заявил, что в результате переговоров офисы двух президентов договорились о дальнейшей координации в вопросе предоставления Украины новой военной помощи.

Также Ермак и Салливан обсудили следующие шаги в этом направлении.

"Благодарен за поддержку Украины", — подчеркнул глава канцелярии Президента Украины в разговоре с представителем американских властей.

Напомним, во время мартовских переговоров Андрей Ермак с Джейком Салливаном обсудили боевые действия под Бахмутом и формулу мира от Зеленского.

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