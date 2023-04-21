Єрмак провів телефонні переговори з представниками країн Скандинавії: що обговорили

Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Facebook/Офіс Президента України

Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори із зовнішньополітичними радниками голів урядів Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії та зовнішньополітичним радником президента Фінляндії. Обговорили формати подальшої підтримки України.

Про це він повідомив у Telegram.

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"Відзначив вагомий внесок країн Північної Європи у прискорення перемоги України й наголосив на важливості подальшої координації для посилення політичної та практичної підтримки нашої країни в боротьбі з російською агресією. Виклав українське бачення можливого обсягу та конкретних механізмів реалізації гарантій, які відображені в Київському безпековому договорі, розробленому міжнародною експертною групою Єрмака-Расмуссена", — зазначив Єрмак.

Також він сподівається, що на зустрічі у Вільнюсі НАТО запропонує чіткий шлях України до вступу в Альянс, і країни Північної Європи підтримають це та підпишуть відповідний документ.

Єрмак розповів про українську Формулу миру та зазначив, що Україна розраховує на готовність країн Північної Європи брати участь у її реалізації та заохочувати інших. Також окремо наголосив на важливості проведення Глобального саміту миру.

"Окремо зупинилися на питаннях розширення оборонної підтримки України, включно з протиповітряною обороною, далекобійною артилерією, бойовими літаками й боєприпасами", — заявив очільник ОП.

Крім того, Андрій Єрмак подякував Фінляндії за "рішення про надання Україні 15-го пакету оборонної допомоги обсягом 78 млн євро".

Нагадаємо, що Очільник президентської канцелярії Андрій Єрмак і радник Джо Байдена Джейк Салліван провели телефонні переговори. Вони обговорили подальшу військову допомогу Україн.