Єрмак провів перемовини з радником Байдена Джейком Салліваном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Перемовини відбулись за дорученням Зеленського.

Про це пише Офіс Президента.

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У межах діалогу з міжнародними партнерами Андрій Єрмак провів телефонну переговори з радником Президента Сполучених Штатів Америки Джейком Салліваном.

"Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про поточну ситуацію на фронті, підготовку підрозділів сил оборони до звільнення від окупантів українських територій, а також про нагальні потреби українського війська", — йдеться в повідомленні.

Також посадовці обговорили і формулу миру, яку ініціював Володимир Зеленський.

Після розмови Андрій Єрмак подякував адміністрації Байдена за постійну та всебічну підтримку України боротьбі з російською агресією та сприяння відновлення справедливого миру у Європі та світі.

Нагадаємо, 5 травня Володимир Зеленський та Андрій Єрмак зустрілися з делегацією американських конгресменів. Він заявив, що такі візити в Україну є потужним сигналом підтримки з боку Сполучених Штатів нашої держави та всього українського народу.

Також Андрій Єрмак неодноразово наголошував, що Україна не зупиниться, поки не звільнить усі тимчасово окуповані території. Для цього важливе продовження й посилення підтримки з боку країн-партнерів. Він заявив, що вступ в НАТО пришвидшить завершення війни.