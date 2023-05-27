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Ермак провел переговоры с делегацией из Турции

27 мая 2023 14:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ермак провел переговоры с делегацией из Турции
Глава Офиса Президент Андрей Ермак во время переговоров с турецкой делегацией. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 27 мая, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак вместе провел переговоры с турецкой делегации во главе с главным советником Президента Турецкой Республики Ибрагимом Калином. Переговоры прошли в рамках сотрудничества Украины и Турции, особенно интенсивного с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Детали переговоров

В ходе переговоров турецкая сторона заверила в неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Собеседники скоординировали следующие шаги по реализации формулы мира, представленной Президентом Владимиром Зеленским.

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина приветствует участие Турции в запланированном глобальном саммите, посвященном реализации формулы мира, и в наработке совместных шагов по дальнейшей имплементации украинского мирного плана.

Кроме того, стороны обсудили важность дальнейшего сотрудничества по продолжению функционирования Черноморской зерновой инициативы. Были также рассмотрены возможности усиления безопасности взаимодействия двух государств, содействие Турции в развитии диалога Украины со странами Глобального Юга.

Напомним, несколько дней назад в Украину прибыла африканская делегация. Дипломаты приезжали для обсуждения мирных инициатив.

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