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Єрмак провів переговори з делегацією з Туреччини

27 травня 2023 14:15
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Єрмак провів переговори з делегацією з Туреччини
Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак під час переговорів з турецькою делегацією. Фото: ОП
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У суботу, 27 травня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом провів переговори з турецькою делегацією на чолі з головним радником Президента Турецької Республіки Ібрагімом Калином. Переговори відбулися в межах співпраці України й Туреччини, особливо інтенсивної з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Деталі переговорів

Під час переговорів турецька сторона запевнила у незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Співрозмовники скоординували наступні кроки щодо реалізації формули миру, представленої Президентом Володимиром Зеленським.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна вітатиме участь Туреччини в запланованому глобальному саміті, присвяченому реалізації формули миру, та в напрацюванні спільних кроків щодо подальшої імплементації українського мирного плану.

Крім того, сторони обговорили важливість подальшої співпраці задля продовження функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Було також розглянуто можливості посилення безпекової взаємодії двох держав, сприяння Туреччини в розбудові діалогу України з країнами Глобального Півдня.

Нагадаємо, декілька днів тому в Україну прибула африканська делегація. Дипломати приїжджали для "обговорення мирних ініціатив". 

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