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Ермак прокомментировал ракетный удар по Киеву

16 июня 2023 13:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ермак прокомментировал ракетный удар по Киеву
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: пресс-служба ОП
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сегодняшний российский обстрел Киева свидетельствует о том, что Владимир Путин пренебрегает безопасностью лидеров иностранных государств. Причиной является полная безнаказанность российского тирана.

Об этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак написал на своем Telegram-канале.

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Подтверждение успеха ПВО

Ермак подтвердил, что противовоздушная оборона Киева уничтожила шесть аэробаллистических ракет "Кинжал".

Также глава президентской канцелярии подчеркнул, что были сбиты еще крылатые ракеты и беспилотники россиян.

До приезда африканцев

Глава ОП напомнил, что именно сегодня приехали в Киев руководители ряда африканских стран.

Такие же обстрелы были тогда, когда в Украину приезжали другие мировые лидеры:

  • президент США Джо Байден;
  • генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Путин хочет продемонстрировать, что он готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств, ему фактически безразлично, поскольку он чувствует полную безнаказанность", — подчеркнул Ермак, заверив, что на месте лидеров африканских стран может остаться кто-либо.

Альтернативы не существует

Глава Офиса Президента подчеркнул, что весь мир должен объединиться вокруг Формулы мира Владимира Зеленского.

"Альтернативы ей не существует. И обсудить дальнейшие шаги мы должны на Глобальном саммите мира", — отметил Андрей Ермак.

Ермак об обстреле Киева 16 июня
Ермак об обстреле Киева 16 июня

Напомним, что сегодня, 16 июня, российские оккупанты обстреляли Киев аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Все шесть ракет, по предварительным данным, были сбиты системой ПВО Украины.

Добавим, что предварительный обстрел Киева аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал", о которых сами россияне говорили, что их невозможно сбить никакими средствами ПВО, имел место ровно месяц назад, 16 мая.

В этот день в Украину приехал с визитом и мирным планом Си Цзиньпина китайский спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй. Сегодня в Украину приехали другие "миротворцы" с "глобального Юга", в частности президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

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