До України прибув президент ПАР Рамафоса
До України потягом Укрзалізниці прибув президент ПАР Сіріл Рамафоса. У Немішаєвому його зустріли посол ПАР в Україні та спецпредставник України з африканських питань.
Про це повідомила пресслужба президента Південно-Африканської Республіки.
Рамафоса в Україні
До України потягом Укрзалізниці прибув президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса.
Згідно із інформацією південноафриканської сторони, Рамафоса прибув не до Києва, а на станцію Немішаєве.
Президента ПАР зустріли посол цієї країни в Україні Андре Греневальд та спеціальний представник України з питань Африки та Близького Сходу Максим Субх.
[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023
Затори у Києві
Тим часом у центрі Києва перекрили рух основними вулицями.
Через це в українській столиці утворилися великі затори.
Нагадаємо, у травні ЗМІ писали про те, що Україну і Росію планує відвідати ціла делегація з лідерів низки африканських країн. Йшлося, зокрема, про керівників:
- Єгипту;
- Замбії;
- Південно-Африканської Республіки;
- Сенегалу;
- Республіки Конго;
- Уганди.
Ця делегація нібито планувала обговорити, як в умовах санкцій платити Росії за добрива, які потребує Африка. Вони також хотіли поговорити про полегшення транзиту агропродукції з України. Під час свого візиту лідери планували звернути увагу й на обмін полоненими.