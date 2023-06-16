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До України прибув президент ПАР Рамафоса

16 червня 2023 09:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
До України прибув президент ПАР Рамафоса
Прибуття Сіріла Рамафоси. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

До України потягом Укрзалізниці прибув президент ПАР Сіріл Рамафоса. У Немішаєвому його зустріли посол ПАР в Україні та спецпредставник України з африканських питань.

Про це повідомила пресслужба президента Південно-Африканської Республіки.

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Рамафоса в Україні

До України потягом Укрзалізниці прибув президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса.

Згідно із інформацією південноафриканської сторони, Рамафоса прибув не до Києва, а на станцію Немішаєве.

Президента ПАР зустріли посол цієї країни в Україні Андре Греневальд та спеціальний представник України з питань Африки та Близького Сходу Максим Субх.

Затори у Києві

Тим часом у центрі Києва перекрили рух основними вулицями.

Через це в українській столиці утворилися великі затори.

Нагадаємо, у травні ЗМІ писали про те, що Україну і Росію планує відвідати ціла делегація з лідерів низки африканських країн. Йшлося, зокрема, про керівників:

  • Єгипту;
  • Замбії;
  • Південно-Африканської Республіки;
  • Сенегалу;
  • Республіки Конго;
  • Уганди.

Ця делегація нібито планувала обговорити, як в умовах санкцій платити Росії за добрива, які потребує Африка. Вони також хотіли поговорити про полегшення транзиту агропродукції з України. Під час свого візиту лідери планували звернути увагу й на обмін полоненими.

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