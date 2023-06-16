Єрмак прокоментував ракетний удар по Києву

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: пресслужба ОП

Сьогоднішній російський обстріл Києва свідчить про те, що Володимир Путін нехтує безпекою лідерів іноземних держав. Причиною є повна безкарність російського тирана.

Про це голова Офісу Президента України Андрій Єрмак написав на своєму Telegram-каналі.

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Підтвердження успіху ППО

Єрмак підтвердив, що протиповітряна оборона Києва знищила шість аеробалістичних ракет "Кинджал".

Також голова президентської канцелярії підкреслив, що були збиті ще й крилаті ракети та безпілотники росіян.

До приїзду африканців

Голова ОП нагадав, що саме сьогодні приїхали до Києва керівники низки африканських країн.

Такий же обстріл був тоді, коли до України приїздили інші світові лідери:

президент США Джо Байден;

генсек ООН Антоніу Гутерріш.

"Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав, йому фактично байдуже, оскільки він відчуває повну безкарність", — наголосив Єрмак, запевнивши, що на місці лідерів африканських країн може залишитися будь-хто.

Альтернативи не існує

Голова Офісу Президента наголосив, що увесь світ має об’єднатися навколо Формули миру Володимира Зеленського.

"Альтернативи їй не існує. І обговорити подальші кроки ми повинні на Глобальному саміті миру", — зазначив Андрій Єрмак.

Єрмак про обстріл Києва 16 червня

Нагадаємо, що сьогодні, 16 червня, російські окупанти обстріляли Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал". Усі шість ракет, за попередніми даними, були збиті системою ППО України.

Додамо, що попередній обстріл Києва аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал", про які самі росіяни говорили, що їх неможливо збити жодними засобами ППО, мав місце рівно місяць тому, 16 травня.

Саме того дня в Україну приїхав з візитом і мирним планом Сі Цзіньпіна китайський спецпредставник у справах Євразії Лі Хуей. Сьогодні до України приїхали інші "миротворці" з "глобального Півдня", зокрема, президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса.