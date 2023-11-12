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Ермак прибыл в США для встреч в Белом Доме и Конгрессе

12 ноября 2023 20:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ермак прибыл в США для встреч в Белом Доме и Конгрессе
Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в составе украинской делегации, возглавляемой вице-премьером Юлией Свириденко, прибыл в Соединенные Штаты Америки. У него будут встречи в Белом Доме и Конгрессе.

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

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"Буду иметь встречи в Белом Доме, Конгрессе, аналитических центрах, с представителями общественных организаций", — рассказал Ермак.

Он обсудит формулу мира Зеленского, укрепление обороны Украины, всестороннее углубление сотрудничества и много важных тем.

"Спасибо нашим партнерам за поддержку Украины. Вместе — сила. Только вперед", — добавил руководитель ОП.

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Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что во время полномасштабного вторжения выборы в Украине могут состояться при четырех условиях, которые выдвинул Президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, он не держится за власть.

Также мы писали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что сейчас трудно сказать, когда закончится война, которую Российская Федерация развязала против Украины. Однако если сравнивать с забегом на 100 метров, то 70 метров Вооруженные силы Украины уже преодолели.

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