Ермак представил для СМИ философию Формулы мира, которую обсудили в Джидде

Встреча с представителем СМИ. Фото: t.me/ermaka2022

Команда Офиса Президента встретилась с представителями украинских и зарубежных СМИ. Руководитель ОП Андрей Ермак представил философию каждого пункта Формулы мира, которую обсуждали в Джидде.

Об этом Андрей Ермак рассказал в своем Telegram-канале.

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По словам Ермака, необходимо, чтобы все понимали принципы, на которых построена Формула мира.

"В Саудовской Аравии мы сформировали наше общее видение каждого из десяти пунктов Формулы мира Президента Зеленского. Общее, потому что в процессе длительных консультаций на разных уровнях в этом видении были отражены позиции большинства стран, участвующих в реализации мирной инициативы Украины", — рассказал он.

Ермак подчеркнул, что Формула мира построена на ключевых принципах Устава ООН, международного права, уважении суверенитета и территориальной целостности стран в пределах их международно признанных границ. По словам руководителя ОП, каждый из 10 пунктов отвечает этим принципам.

Основой Формулы мира есть суверенитет и территориальная целостность Украины. Ермак отметил, что имплементация Формулы — это восстановление уважения к Уставу ООН и международному праву, разрушенной агрессивной войной РФ против Украины.

"Наши дальнейшие шаги следующие: мы продолжим работу, чтобы наработать непосредственно повестку дня, какие документы, выводы, договоренности мы предусматриваем для реализации каждого из десяти пунктов Формулы. В ближайшее время состоится очередная встреча послов стран-участниц для координации дальнейших действий. Будут наработаны практические шаги по реализации каждого из пунктов Формулы мира", — рассказал руководитель ОП.

Он добавил, что параллельно будет продолжаться подготовка повестки дня учредительного Глобального саммита мира.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подвел итоги встречи в Саудовской Аравии дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих стран мира по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.