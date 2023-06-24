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Ермак напугал россиян фотографией "команды Зеленского"

24 июня 2023 10:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ермак напугал россиян фотографией "команды Зеленского"
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Руководитель президентской канцелярии Андрей Ермак выложил фотографию с руководителями Вооруженных сил Украины. Ермак прогнозирует бурную реакцию россиян на эту фотографию.

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак написал на своем Telegram-канале.

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Ермак с военными

Андрей Ермак опубликовал свое фото с высшим военным руководством Украины.

На фото можно увидеть:

  • главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного;
  • начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала;
  • командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу;
  • командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука;
  • командующего Силами специальных операций Виктора Хоренко.
Ермак и командующие ВСУ
Ермак и командующие ВСУ
Фото: Telegram Ермака

"Команда Зеленского"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал присутствующих на фото командой Президента Зеленского.

"У россиян будет подгорать", — иронически подчеркнул глава президентской канцелярии.

Ермак о "команде Зеленского"
Ермак о "команде Зеленского"

Напомним, на днях руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обратился к израильскому руководству. Он призвал Израиль передать Украине помощь в борьбе с иранскими "Шахедами".

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