Ермак напугал россиян фотографией "команды Зеленского"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Руководитель президентской канцелярии Андрей Ермак выложил фотографию с руководителями Вооруженных сил Украины. Ермак прогнозирует бурную реакцию россиян на эту фотографию.

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак написал на своем Telegram-канале.

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Андрей Ермак опубликовал свое фото с высшим военным руководством Украины.

На фото можно увидеть:

главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного;

начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала;

командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу;

командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука;

командующего Силами специальных операций Виктора Хоренко.

Ермак и командующие ВСУ

Фото: Telegram Ермака

"Команда Зеленского"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал присутствующих на фото командой Президента Зеленского.

"У россиян будет подгорать", — иронически подчеркнул глава президентской канцелярии.

Ермак о "команде Зеленского"

Напомним, на днях руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обратился к израильскому руководству. Он призвал Израиль передать Украине помощь в борьбе с иранскими "Шахедами".