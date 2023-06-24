Ермак напугал россиян фотографией "команды Зеленского"
Руководитель президентской канцелярии Андрей Ермак выложил фотографию с руководителями Вооруженных сил Украины. Ермак прогнозирует бурную реакцию россиян на эту фотографию.
Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак написал на своем Telegram-канале.
Ермак с военными
Андрей Ермак опубликовал свое фото с высшим военным руководством Украины.
На фото можно увидеть:
- главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного;
- начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала;
- командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу;
- командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука;
- командующего Силами специальных операций Виктора Хоренко.
"Команда Зеленского"
Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал присутствующих на фото командой Президента Зеленского.
"У россиян будет подгорать", — иронически подчеркнул глава президентской канцелярии.
Напомним, на днях руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обратился к израильскому руководству. Он призвал Израиль передать Украине помощь в борьбе с иранскими "Шахедами".