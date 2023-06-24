Єрмак налякав росіян фотографією "команди Зеленського"
Керівник президентської канцелярії Андрій Єрмак виклав фотографію з керівниками Збройних сил України. Єрмак прогнозує бурхливу реакцію росіян на цю світлину.
Про це голова Офісу Президента Андрій Єрмак написав на своєму Telegram-каналі.
Єрмак із військовими
Андрій Єрмак опублікував своє фото з вищим військовим керівництвом України.
На фото можна побачити:
- головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;
- начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу;
- командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапу;
- командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука;
- командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка.
"Команда Зеленського"
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак назвав присутніх на світлині командою Президента Зеленського.
"У росіян буде палати", — іронічно підкреслив очільник президентської канцелярії.
Нагадаємо, днями керівник Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся до ізраїльського керівництва. Він закликав Ізраїль передати Україні допомогу для боротьби з іранськими "Шахедами".