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Єрмак налякав росіян фотографією "команди Зеленського"

24 червня 2023 10:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Єрмак налякав росіян фотографією "команди Зеленського"
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Керівник президентської канцелярії Андрій Єрмак виклав фотографію з керівниками Збройних сил України. Єрмак прогнозує бурхливу реакцію росіян на цю світлину.

Про це голова Офісу Президента Андрій Єрмак написав на своєму Telegram-каналі.

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Єрмак із військовими

Андрій Єрмак опублікував своє фото з вищим військовим керівництвом України.

На фото можна побачити:

  • головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;
  • начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу;
  • командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапу;
  • командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука;
  • командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка.
Єрмак і командувачі ЗСУ
Єрмак і командувачі ЗСУ
Фото: Telegram Єрмака

"Команда Зеленського"

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак назвав присутніх на світлині командою Президента Зеленського.

"У росіян буде палати", — іронічно підкреслив очільник президентської канцелярії.

Єрмак про "команду Зеленського"
Єрмак про "команду Зеленського"

Нагадаємо, днями керівник Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся до ізраїльського керівництва. Він закликав Ізраїль передати Україні допомогу для боротьби з іранськими "Шахедами". 

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