Єрмак налякав росіян фотографією "команди Зеленського"

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: пресслужба Офісу Президента

Керівник президентської канцелярії Андрій Єрмак виклав фотографію з керівниками Збройних сил України. Єрмак прогнозує бурхливу реакцію росіян на цю світлину.

Про це голова Офісу Президента Андрій Єрмак написав на своєму Telegram-каналі.

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Єрмак із військовими

Андрій Єрмак опублікував своє фото з вищим військовим керівництвом України.

На фото можна побачити:

головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;

начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу;

командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапу;

командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука;

командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка.

Єрмак і командувачі ЗСУ

Фото: Telegram Єрмака

"Команда Зеленського"

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак назвав присутніх на світлині командою Президента Зеленського.

"У росіян буде палати", — іронічно підкреслив очільник президентської канцелярії.

Єрмак про "команду Зеленського"

Нагадаємо, днями керівник Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся до ізраїльського керівництва. Він закликав Ізраїль передати Україні допомогу для боротьби з іранськими "Шахедами".