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Єрмак звернувся до Ізраїлю: що попросив керівник ОП

20 червня 2023 23:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Єрмак звернувся до Ізраїлю: що попросив керівник ОП
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав Ізраїль передати Україні допомогу для боротьби з іранськими "Шахедами". В ОП вважають, що Ізраїлю необхідно змінити свою позицію щодо військової допомоги Україні.

Про це Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю The Times of Israel.

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Звернення Єрмака до Ізраїлю

Єрмак заявив, що ніхто окрім Ізраїлю, не може надати обладнання для боротьби з атаками іранських безпілотників.

Також чиновник висловив розчарування, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху відкрито не підтримав Україну, і стверджував, що угоди щодо зброї між Росією та ворогом Ізраїлю Іраном повинні спонукати Ізраїль приєднатися до боротьби.

"Ми бачимо, як кремлівський диктатор робить сімейні фотографії з лідерами Ірану, а потім ця іранська зброя використовується проти нас і проти вас. Я не знаю, що ще потрібно", — сказав Єрмак ізраїльським журналістам. 

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка розповіла, що Росія почала возити дрони з Ірану морем. Через Каспійське море Росія намагається отримати вихід на азійські ринки і обходити санкції.

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