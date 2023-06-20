Єрмак звернувся до Ізраїлю: що попросив керівник ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав Ізраїль передати Україні допомогу для боротьби з іранськими "Шахедами". В ОП вважають, що Ізраїлю необхідно змінити свою позицію щодо військової допомоги Україні.

Про це Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю The Times of Israel.

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Єрмак заявив, що ніхто окрім Ізраїлю, не може надати обладнання для боротьби з атаками іранських безпілотників.

Також чиновник висловив розчарування, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху відкрито не підтримав Україну, і стверджував, що угоди щодо зброї між Росією та ворогом Ізраїлю Іраном повинні спонукати Ізраїль приєднатися до боротьби.

"Ми бачимо, як кремлівський диктатор робить сімейні фотографії з лідерами Ірану, а потім ця іранська зброя використовується проти нас і проти вас. Я не знаю, що ще потрібно", — сказав Єрмак ізраїльським журналістам.

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка розповіла, що Росія почала возити дрони з Ірану морем. Через Каспійське море Росія намагається отримати вихід на азійські ринки і обходити санкції.