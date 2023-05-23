Единственный темнокожий сенатор-республиканец официально идет на выборы-2024
В праймериз от Республиканской партии принял участие единственный темнокожий сенатор от этой партии за всю ее историю Тим Скотт. Скотт пообещал бороться с ультралевыми и принести в Белый дом веру.
Об этом сообщает медиакомпания CNN.
Неожиданный кандидат
В праймериз Республиканской партии США включился сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.
Его особенностью является то, что Скотт — единственный афроамериканец в Сенате Конгресса США от Республиканской партии.
В 2010 году он попал в Палату представителей (нижней палаты Конгресса. — Ред.), став в ней первым более чем за столетие темнокожим республиканцем. В Сенате он вообще первый афроамериканец, представляющий Республиканскую партию.
Против ультралевых
Выступая в своем альма-матере Южном университете Чарльстона (родного города Скотта, Северного Чарльстона), сенатор заявил, что будет противостоять "радикальным левым" и стремится принести в Белый дом веру и консервативную политику, благоприятную для бизнеса.
"Я — кандидат, которого больше всего боятся ультралевые", — подчеркнул Тим Скотт.
Реакция Трампа
Другой потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии, Дональд Трамп и его медиаресурсы поддержали Тима Скотта.
Трамп прямо заявил, что баллотирование Скотта поможет не победить на праймериз его главному кандидату, Рону ДеСантису.
Напомним, в апреле соцопрос свидетельствовал, что Трампа поддерживает более 50% республиканцев, несмотря на уголовные обвинения.