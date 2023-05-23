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Единственный темнокожий сенатор-республиканец официально идет на выборы-2024

23 мая 2023 08:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Единственный темнокожий сенатор-республиканец официально идет на выборы-2024
Тим Скотт, американский сенатор из Республиканской партии. Фото: Reuters/Randall Hill
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В праймериз от Республиканской партии принял участие единственный темнокожий сенатор от этой партии за всю ее историю Тим Скотт. Скотт пообещал бороться с ультралевыми и принести в Белый дом веру.

Об этом сообщает медиакомпания CNN.

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В праймериз Республиканской партии США включился сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

Его особенностью является то, что Скотт — единственный афроамериканец в Сенате Конгресса США от Республиканской партии.

В 2010 году он попал в Палату представителей (нижней палаты Конгресса. — Ред.), став в ней первым более чем за столетие темнокожим республиканцем. В Сенате он вообще первый афроамериканец, представляющий Республиканскую партию.

Против ультралевых

Выступая в своем альма-матере Южном университете Чарльстона (родного города Скотта, Северного Чарльстона), сенатор заявил, что будет противостоять "радикальным левым" и стремится принести в Белый дом веру и консервативную политику, благоприятную для бизнеса.

"Я — кандидат, которого больше всего боятся ультралевые", — подчеркнул Тим Скотт.

Реакция Трампа

Другой потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии, Дональд Трамп и его медиаресурсы поддержали Тима Скотта.

Трамп прямо заявил, что баллотирование Скотта поможет не победить на праймериз его главному кандидату, Рону ДеСантису.

Напомним, в апреле соцопрос свидетельствовал, что Трампа поддерживает более 50% республиканцев, несмотря на уголовные обвинения.

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