Единственный темнокожий сенатор-республиканец официально идет на выборы-2024

Тим Скотт, американский сенатор из Республиканской партии. Фото: Reuters/Randall Hill

В праймериз от Республиканской партии принял участие единственный темнокожий сенатор от этой партии за всю ее историю Тим Скотт. Скотт пообещал бороться с ультралевыми и принести в Белый дом веру.

Об этом сообщает медиакомпания CNN.

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Неожиданный кандидат

В праймериз Республиканской партии США включился сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

Его особенностью является то, что Скотт — единственный афроамериканец в Сенате Конгресса США от Республиканской партии.

В 2010 году он попал в Палату представителей (нижней палаты Конгресса. — Ред.), став в ней первым более чем за столетие темнокожим республиканцем. В Сенате он вообще первый афроамериканец, представляющий Республиканскую партию.

Против ультралевых

Выступая в своем альма-матере Южном университете Чарльстона (родного города Скотта, Северного Чарльстона), сенатор заявил, что будет противостоять "радикальным левым" и стремится принести в Белый дом веру и консервативную политику, благоприятную для бизнеса.

"Я — кандидат, которого больше всего боятся ультралевые", — подчеркнул Тим Скотт.

Реакция Трампа

Другой потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии, Дональд Трамп и его медиаресурсы поддержали Тима Скотта.

Трамп прямо заявил, что баллотирование Скотта поможет не победить на праймериз его главному кандидату, Рону ДеСантису.

Напомним, в апреле соцопрос свидетельствовал, что Трампа поддерживает более 50% республиканцев, несмотря на уголовные обвинения.