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"Є за що дякувати": Зеленський про блискучу роботу бойових бригад

12 вересня 2023 22:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Є за що дякувати": Зеленський про блискучу роботу бойових бригад
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє звернення. Український лідер наголосив на блискучій роботі бойових бригад, а також згадав закон про електронне декларування.

Відеозвернення опублікував Офіс Президента.

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Зеленський висловив вдячність усім військовим 95-ї окремої бригади ДШВ, 3-ї штурмової бригади. Також український лідер висловив величезну подяку об'єднаній штурмовій бригаді Національної поліції "Лют"! При цьому Президент уточнив, що їхні дії на Бахмутському напрямку заслуговують на повагу.

"46-а аеромобільна та 47-а механізована бригади, вашу старанність та рішучість у бою надихають! Щирі слова подяки 72-ї механізованої та 79-ї ДШВ за вашу непохитність та вірність при захисті наших ліній оборони", — сказав Зеленський.

Також Президент України подякував підрозділам ГУР, які виконують роботу в районі Кліщіївки та інших гарячих точках.

Крім того, у своєму відеозверненні Зеленський розповів, що підписав вето на закон про електронне декларування. При цьому він уточнив, що очікує нового голосування.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх військово-лікарських комісій з 24 лютого 2022 року. Указ з'явився на сайті Офісу Президента у вівторок, 12 вересня.

Також ми повідомляли, що Президент Володимир Зеленський уранці 12 вересня ветував закон про декларування. Законопроєкт передбачав не відкривати декларацію ще рік.

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