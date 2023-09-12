Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК

Президент Украины Владимир Зеленский подписывает указ. Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех военно-врачебных комиссияй с 24 февраля 2022 года. Указ появился на сайте Офиса Президента во вторник, 12 сентября.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Это решение основывается на постановлении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года касательно военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах страны.

За процесс проверки будет отвечать Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Важно подчеркнуть, что в область рассмотрения попадут лишь решения, принятые после даты полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины — 24 февраля 2022 года.

Указ Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что новые изменения в законодательстве Украины предполагают, что призывникам, которым временно нельзя служить, предоставят год на восстановление, после чего их состояние здоровья будет заново оценивать военно-врачебная комиссия. При этом, надзор за такими призывниками возложен на ТЦК и СП.