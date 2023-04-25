"Ярмарка лицемерия": Подоляк прокомментировал председательство Лаврова в Совбезе ООН
Председательство представителя России в Совбезе ООН является настоящей ярмаркой лицемерия. Россию же надо изгнать из Организации Объединенных Наций.
Об этом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.
Ярмарка лицемерия
Подоляк раскритиковал факт председательства представителя страны-агрессора Сергея Лаврова в Совбезе ООН.
"То есть РФ демонстративно унижает демократию, свободу, конвенцию. И? Интересно? Нравится быть униженными?" — обратился к представителям ООН советник Андрея Ермака.
Россию нужно выгнать
Михаил Подоляк подчеркнул, что Россию следует признать спонсором терроризма.
Кроме того, страну-агрессора необходимо изгнать из всех международных организаций.
Напомним, что главе МИД РФ Сергею Лаврову, прилетевшему в Вашингтон, чтобы возглавить дебаты в Совете Безопасности ООН, предложили ознакомиться с уставом Организации Объединенных Наций. Об этом заявила во время дебатов 24 апреля представительница США Линда Томас-Гринфилд.
Добавим, что вчера, 24 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредили о риске возникшего конфликта между мировыми государствами, который достиг "исторического максимума". Они отметили, что мир находится на пороге опасной ситуации, возможно, даже более опасной, чем во время холодной войны.