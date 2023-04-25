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"Ярмарок лицемірства": Подоляк прокоментував головування Лаврова у Радбезі ООН

25 квітня 2023 14:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Ярмарок лицемірства": Подоляк прокоментував головування Лаврова у Радбезі ООН
Сергій Лавров (праворуч) у ООН зустрічається із генсеком цієї організації Антоніу Гутеррішем. Фото: Reuters/Brendan McDermid
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Головування представника Росії у Раді безпеки ООН є справжньою ярмарком лицемірства. А Росію треба вигнати із Організації Об’єднаних Націй.

Про це радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк написав у Twitter.

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Ярмарок лицемірства

Подоляк розкритикував факт головування представника країни-агресора Сергія Лаврова у Радбезі ООН.

"Тобто РФ демонстративно принижує демократії, свободу, конвенції. І? Цікаво? Подобається бути приниженими?" — звернувся до представників ООН радник Андрія Єрмака.

Росію треба вигнати

Михайло Подоляк наголосив, що Росію треба визнати спонсором тероризму.

Крім того, країну-агресора необхідно вигнати із усіх міжнародних організацій.

Нагадаємо, що голові МЗС РФ Сергію Лаврову, який прилетів до Вашингтона, щоб очолити дебати в Раді Безпеки ООН, запропонували ознайомитися зі статутом Організації Об'єднаних Націй. Про це заявила під час дебатів 24 квітня представниця США Лінда Томас-Грінфілд.

Додамо, що вчора, 24 квітня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередили про ризик виникнення конфлікту між світовими державами, який досяг "історичного максимуму". Вони зазначили, що світ перебуває на порозі небезпечної ситуації, можливо навіть більш небезпечної, ніж під час холодної війни.

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