Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Японцы угрожают сбить спутник КНДР во время запуска arrow

Японцы угрожают сбить спутник КНДР во время запуска

29 мая 2023 07:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Японцы угрожают сбить спутник КНДР во время запуска
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: Reuters/Shuji Kajiyama/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Японская армия готовится сбить северокорейскую ракету якобы со спутником. Это произойдет в том случае, если ракета залетит в воздушное пространство Японии.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте также:

Реакция военных

Министерство обороны Японии заявило, что против любого запуска с территории Северной Кореи, если траектория полета ракеты будет затрагивать японское воздушное пространство, будут приняты соответствующие меры.

Японская армия готовится использовать Patriot PAC-3 для уничтожения северокорейской ракеты, которая якобы должна запустить в космос разведывательный спутник.

Заявления политиков

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул: "Мы настоятельно призываем Северную Корею удержаться от запуска".

Любой запуск, отметил глава японского правительства в заявлении журналистам, является серьезным нарушением резолюции Совбеза ООН.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отметил, что существует вероятность пролета ракеты, запущенной с территории КНДР над Японией.

Мацуно добавил, что любой запуск ракеты коммунистическим режимом Северной Кореи оказывает влияние на безопасность японских граждан.

Напомним, в январе сообщалось, что в 2023 году в КНДР может быть создана первая ядерная боеголовка.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас