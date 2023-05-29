Японцы угрожают сбить спутник КНДР во время запуска

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: Reuters/Shuji Kajiyama/Pool

Японская армия готовится сбить северокорейскую ракету якобы со спутником. Это произойдет в том случае, если ракета залетит в воздушное пространство Японии.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Министерство обороны Японии заявило, что против любого запуска с территории Северной Кореи, если траектория полета ракеты будет затрагивать японское воздушное пространство, будут приняты соответствующие меры.

Японская армия готовится использовать Patriot PAC-3 для уничтожения северокорейской ракеты, которая якобы должна запустить в космос разведывательный спутник.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул: "Мы настоятельно призываем Северную Корею удержаться от запуска".

Любой запуск, отметил глава японского правительства в заявлении журналистам, является серьезным нарушением резолюции Совбеза ООН.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отметил, что существует вероятность пролета ракеты, запущенной с территории КНДР над Японией.

Мацуно добавил, что любой запуск ракеты коммунистическим режимом Северной Кореи оказывает влияние на безопасность японских граждан.

Напомним, в январе сообщалось, что в 2023 году в КНДР может быть создана первая ядерная боеголовка.