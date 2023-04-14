КНДР уперше випробувала нову ракету для ядерної контратаки: що сказав Кім Чен Ин

Корейський диктатор з дружиною спостерігає за запуском міжконтинентальної ракети. Фото: KCNA

Комуністична Північна Корея уперше здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі. Диктатор КНДР Кім Чен Ин назвав цю ракету "зброєю для ядерної контратаки".

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Запуск нової ракети

У КНДР здійснили запуск нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети.

Зазначається, що це перший запуск ракети подібного типу у комуністичній Північній Кореї.

У свою чергу міністерство оборони Південної Кореї наголосило, що, за його інформацією, у КНДР ще продовжують розробляти твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети, тому до повноцінного використання цієї зброї ще далеко.

Тож, додали у південнокорейському військовому відомстві, варто очікувати додаткових випробувань.

Заява Кім Чен Ина

Очільник КНДР Кім Чен Ин наголосив, що ця ракета є зброєю для ядерної контратаки.

Запуск, пояснив північнокорейський диктатор, "ще раз чітко довела величезний потенціал і реальність подальшого розвитку своїх оборонних технологій" і "потужно продемонструвала свою непохитну рішучість і практичну здатність досягти мети щодо зміцнення збройних сил".

Нагадаємо, у березні Північна Корея почала лякати США 800-тисячною "армією" студентів і робітників.