Японский премьер-министр посетил Бучу

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время своего визита в Украину посетил Бучу. Он увидел последствия зверств россиян в городе.

Об этом сообщает The Guardian.

Что известно

Как отмечает издание, премьер возложил цветы у церкви в Буче, где хоронили мирных жителей, убитых россиянами.

"Я возмущен этой жестокостью. Я представляю японских граждан, чтобы выразить соболезнования тем, кто потерял свою жизнь", — отметил Кисида.

Также он заверил, что Япония продолжит прилагать все усилия для поддержки Украины в восстановлении мира.

Напомним, ранее стало известно, что премьер Японии сегодня, 21 марта, прибыл в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS