Япония возглавит встречу "Большой семерки" и объявит о формате поддержки Украины

Министр финансов Японии Суничи Судзуки / Фото: Samuel Rajkumar, Reuters

В столице США пройдет встреча министров финансов "Большой семерки". В ходе этой встречи Япония обнародует детали своей модели финансовой поддержки Украины.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте также:

Встреча "Большой семерки"

В среду, 12 апреля, в Вашингтоне пройдет встреча министров финансов стран группы G7.

Эту встречу возглавит руководитель министерства финансов Японии Суничи Судзуки.

Ожидается, что "Большая семерка" на этой встрече подтвердит солидарность по оказанию финансовой помощи Украины и введению очередных санкций против россии.

Поддержка Украины

Также стало известно, что именно на этой встрече Япония обнародует модель финансовой поддержки Украины.

"Япония активно способствовала решению долговых проблем и поддержке развивающихся стран. Мы хотим объяснить усилия Японии и содействовать международному сотрудничеству", — пояснил Суничи Судзуки.

Напомним, 30 марта правительство Японии выделило Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 470 млн долларов.

В рамках этого пакета помощи Япония приобретет оборудование для разминирования и расчистки завалов, а также восстановление энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.