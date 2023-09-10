Если Путин приедет на саммит G20 в следующем году, его не арестуют, — Силва

Президент Бразилии Лула де Силва. Фото: REUTERS/Adriano Machado/File Photo

Президент Бразилии Лула де Силва заявил, что если российский диктатор Владимир Путин решит посетить саммит G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году, его не арестуют. По его словам, президента РФ будут рады видеть на мероприятии.

Об этом сообщает The Guardian.

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Силва заявил на встрече в Дели, что российский президент будет приглашен на мероприятие в ноябре 2024 года.

"Что я могу вам сказать: будь я президентом Бразилии, и если он приедет в Бразилию, нет никакой причины, чтобы его арестовали", — сказал он.

Ордер на арест Путина

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за военные преступления в Украине. Как страна, подписавшая Римский устав, Бразилия обязана сотрудничать с МКС в расследовании и деятельности, что, по словам юристов, включает арест объектов, находящихся под следствием суда.

Путин пропустил саммит БРИКС в прошлом месяце в Южной Африке, и это решение многие связывают с тем, что Бразилия подписала тот же устав.

Силва отметил, что Путина будут рады видеть на саммите в 2024 году. По его словам, посетители найдут "атмосферу мира".

На возражение относительно того, что Бразилия подписала устав МКС, Силва ответил:

"Он не будет арестован".

Напомним, в этом месяце лидер КНДР Ким Чен Ын планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. И не исключено, что будут обсуждать поставки вооружений.

Также мы писали, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что для президента РФ Владимира Путина все "красные линии" и "точка невозврата" уже пройдены. При этом диктатор и его окружение действительно боятся длительной войны против Украины.