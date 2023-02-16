"Если хочет мира в Украине": Лукашенко пригласил Байдена на встречу с путиным
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Минск президента США Джо Байдена для встречи с Владимиром Путиным, чтобы "остановить войну" против Украины. Лукашенко готов его принять, если он хочет мира.
Об этом пишет Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на встрече с журналистами.
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Заявление Лукашенко
"А зачем Байден едет в Польшу? Зачем в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он желает мира в Украине", — говорит Лукашенко.
При этом он уточнил, что даже путин подлетит в Минск. По словам Лукашенко, они могут втроем встретиться, мол почему нет, ради прекращения войны.
"Вот если он хочет прекратить войну, примем его. И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь. Приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И, главное, он отсюда улетит довольным", — говорит Лукашенко.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает заключить пакт о ненападении. Также он пригрозил, что будет жестоко реагировать на все.
Кроме того, мы писали, что друг путина Лукашенко объявил в Беларуси "год мира".