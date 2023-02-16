Лукашенко пригласил Байдена на встречу с путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Минск президента США Джо Байдена для встречи с Владимиром Путиным, чтобы "остановить войну" против Украины. Лукашенко готов его принять, если он хочет мира.

Об этом пишет Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на встрече с журналистами.

Заявление Лукашенко

"А зачем Байден едет в Польшу? Зачем в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он желает мира в Украине", — говорит Лукашенко.

При этом он уточнил, что даже путин подлетит в Минск. По словам Лукашенко, они могут втроем встретиться, мол почему нет, ради прекращения войны.

"Вот если он хочет прекратить войну, примем его. И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь. Приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И, главное, он отсюда улетит довольным", — говорит Лукашенко.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает заключить пакт о ненападении. Также он пригрозил, что будет жестоко реагировать на все.

Кроме того, мы писали, что друг путина Лукашенко объявил в Беларуси "год мира".