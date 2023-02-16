Лукашенко запросив Байдена на зустріч із путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив до Мінська президента США Джо Байдена для зустрічі з Володимиром Путіним, щоб "зупинити війну" проти України. Лукашенко готовий його прийняти, якщо хоче миру.

Про це пише Белта із посиланням на заяву Лукашенка на зустрічі з журналістами.

Заява Лукашенка

"А навіщо Байден їде до Польщі? Навіщо до Польщі? Але ми не паримося з цього приводу. Якщо він має бажання, ми його в Мінську готові прийняти та серйозно поговорити. Якщо він бажає миру в Україні", — каже Лукашенко.

При цьому він уточнив, що навіть путін підлетить до Мінська. За словами Лукашенка, вони можуть утрьох зустрітися, мовляв, чому ні, заради припинення війни.

"Ось якщо він хоче припинити війну, приймемо його. І ось тут, у вашій присутності ми втрьох сядемо і розв'яжемо всю проблему. Всі проблеми вирішимо тут. Запрошую вас і вашого президента до Мінська. Забезпечимо повну безпеку, комфорт. І, головне, він звідси полетить задоволеним", — каже Лукашенко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонує укласти пакт про ненапад. Також він пригрозив, що жорстоко реагуватиме на все.

Крім того, ми писали, що друг путіна Лукашенко оголосив у Білорусі "рік миру".