Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор, а тот в ответ статую льва
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко находится с визитом в Зимбабве. Он подарил своему коллеге Эммерсону Мнангагве белорусский трактор.
Об этом пишут белорусские СМИ.
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На фото видно, что Лукашенко официально вручает президенту африканской страны ключи от отечественного трактора. По всей вероятности, Мнангагве очень понравился такой подарок от белорусского политика. На транспортное средство прикрепили бант с цветами, присущими флагу Беларуси.
В ответ на трактор от Лукашенко Мнангагве подарил самопровозглашённому президенту статую льва.
Что Лукашенко забыл в Зимбабве
Лукашенко отправился в Зимбабве, чтобы усилить экономическое сотрудничество между двумя государствами. Беларусь туда планирует поставлять сельскохозяйственную технику.
Ранее пропагандисты писали, что на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой были обсуждены перспективы развития сотрудничества с Мозамбиком.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает заключить пакт о ненападении. Также он пригрозил, что будет жестоко реагировать на все.
Кроме того, мы писали, что друг путина Лукашенко объявил в Беларуси "год мира".