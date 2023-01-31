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Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор, а тот в ответ статую льва

31 января 2023 16:40
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор, а тот в ответ статую льва
Самопровозглашенный президент Беларуси находится с рабочим визитом в Зимбабве
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко находится с визитом в Зимбабве. Он подарил своему коллеге Эммерсону Мнангагве белорусский трактор.

Об этом пишут белорусские СМИ.

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Подробности

На фото видно, что Лукашенко официально вручает президенту африканской страны ключи от отечественного трактора. По всей вероятности, Мнангагве очень понравился такой подарок от белорусского политика. На транспортное средство прикрепили бант с цветами, присущими флагу Беларуси.

трактор

трактор

трактор

В ответ на трактор от Лукашенко Мнангагве подарил самопровозглашённому президенту статую льва.

лев

Что Лукашенко забыл в Зимбабве

Лукашенко отправился в Зимбабве, чтобы усилить экономическое сотрудничество между двумя государствами. Беларусь туда планирует поставлять сельскохозяйственную технику.

Ранее пропагандисты писали, что на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой были обсуждены перспективы развития сотрудничества с Мозамбиком.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает заключить пакт о ненападении. Также он пригрозил, что будет жестоко реагировать на все.

Кроме того, мы писали, что друг путина Лукашенко объявил в Беларуси "год мира".

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