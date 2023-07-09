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Як ЗМІ змінювали риторику під час бунту Пригожина: звіт британської розвідки

9 липня 2023 11:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Як ЗМІ змінювали риторику під час бунту Пригожина: звіт британської розвідки
Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Британська розвідка проаналізувала висвітлення російськими державними ЗМІ бунту ПВК "Вагнер". ЗМІ майже напевно були спочатку здивовані заколотом і не були готові до нього.

Про це йдеться у звіті розвідки.

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Британське відомство виявило трифазову еволюцію риторики російських медіа. Спочатку російські агентства новин виявили подив подіями повстання і, очевидно, не були до нього готові, продовжуючи вести звичайне телевізійне мовлення.

Коли повстання було придушене, державні ЗМІ Росії намагалися "виправити" критику на адресу служб безпеки за їхню ймовірну пасивність. У пресі активно розносилися розповіді про перемогу президента Володимира Путіна, який нібито запобіг кровопролиттю та повстанню, намагаючись мобілізувати суспільство навколо його лідерства.

Приблизно через тиждень після бунту медіа почали знижувати значущість Євгена Пригожина і самого бунту, паралельно намагаючись скомпрометувати його.

Звіт розвідки також вказує на помітне затишшя у Telegram-каналах "Вагнера", ймовірно, внаслідок державного втручання. З іншого боку, Путін демонстрував надзвичайно високий ступінь публічної відповідальності, щоб підкреслити свою силу, зазначили в британському відомстві.

Нагадаємо, що внутрішні проблеми у російській ПВК "Вагнер" після нещодавнього бунту принесли певні вигоди для Збройних сил України. При цьому наслідки повстання у "Вагнері" та вплив цього на голову ПВК Євгена Пригожина досі не цілком зрозумілі.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, половина населення Росії висловила підтримку керівнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. При цьому він уточнив, що Пригожин та Путін отримали рівну підтримку від населення.

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