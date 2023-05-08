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Как отмечать 9 мая: нардеп из "Слуги народа" не согласен с Зеленским

8 мая 2023 22:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Как отмечать 9 мая: нардеп из "Слуги народа" не согласен с Зеленским
Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. Фото: УНИАН
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что он не согласен с позицией Президента Владимира Зеленского по поводу того, чтобы отмечать День победы над нацизмом 8 мая. Нардеп также отметил, что он не согласен с концепцией Дня памяти и примирения.

Об этом Максим Бужанский сказал в эфире программы Вечір.LIVE на канале Новини.LIVE.

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Когда отмечать День победы над нацизмом

Как известно, Зеленский предложил утвердить Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.

"Что касается 9 мая. Я не поддерживаю это решение Президента. Во всем поддерживаю, а в этом нет. Считаю, что есть две концепции. Одна концепция предполагает, что это не наше и мы должны от этого избавиться. Очевидно, этой концепции придерживается Президент Украину и поэтому он предлагает перенести День победы на 8 мая. Другая концепция говорит, что это как раз наше, что Российская Федерация потеряла моральное право даже заикаться о своем отношении к победе над нацизмом. И мы ничего своего отдавать Российской Федерации не должны", — сказал нардеп.

Бужанский также объяснил, почему он не одобряет идею Дня памяти и примирения.

"Я с 2015 года был категорическим противником того, чтобы всерьез относиться ко Дню памяти и примирения. Я считал, что это искусственная, фейковая дата, которая привнесена для того, чтобы попытаться "размыть" 9 мая. Я всем задавал вопросы: а кто с кем должен примириться? Примириться с нацизмом, нацистами? Категорически нет. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас. С таким можно примириться? А это такой же нацизм. Я говорю о действиях Российской Федерации. Примириться с современными немцами? Мы с ними и не ссорились. Они категорически осуждают нацизм. То есть сути в этот день не было", — сказал политик.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об установлении Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов 8 мая.

Он пояснил, что таким образом Украина вернет настоящую историю без идеологических примесей.

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