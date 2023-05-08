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Як відзначати 9 травня: нардеп зі "Слуги народу" не згоден із Зеленським

8 травня 2023 22:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Як відзначати 9 травня: нардеп зі "Слуги народу" не згоден із Зеленським
Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський. Фото: УНІАН
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що він не згоден з позицією Президента Володимира Зеленського щодо того, щоб відзначати День перемоги над нацизмом 8 травня. Нардеп також зазначив, що він не згоден з концепцією відзначання Дня пам'яті та примирення. 

Про це Максим Бужанський сказав в ефірі програми Вечір.LIVE на каналі Новини.LIVE.

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Коли відзначати День перемоги над нацизмом

Як відомо, Зеленський запропонував затвердити Днем пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.

"Що стосується 9 травня. Я не підтримую це рішення Президента. У всьому підтримую, а в цьому ні. Вважаю, що є дві концепції. Одна концепція припускає, що це не наше і ми повинні від цього позбавитися. Очевидно, цієї концепції дотримується Президент України і тому він пропонує перенести День перемоги на 8 травня. Інша концепція говорить, що це якраз наше, що Російська Федерація утратила моральне право навіть заїкатися про своє відношення до перемоги над нацизмом. Вона заплямувала себе нацизмом, вона і є нацизм. І ми нічого свого віддавати Російській Федерації не повинні", — сказав нардеп. 

Бужанський також пояснив, чому він не схвалює ідею Дня пам'яті та примирення. 

"Я з 2015 року був категоричним противником того, щоб всерйоз ставитися до Дня пам'яті і примирення. Я вважав, що це штучна, фейкова дата, яка привнесена для того, щоб спробувати "розмити" 9 травня. Я всім ставив запитання: а хто з ким повинен примиритися? Примиритися з нацизмом, нацистами? Категорично ні. Досить подивитися на те, що відбувається зараз. З таким можна примиритися? А це такий же нацизм. Я кажу про дії Російської Федерації. Примиритися з сучасними німцями? А ми з ними і не сварилися. Вони категорично засуджують нацизм. Тобто суті у цього дня не було", — сказав політик. 

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про встановлення Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років 8 травня.

Він пояснив, що таким чином Україна поверне собі справжню історію без ідеологічних домішок.

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