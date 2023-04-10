Как разделяли Кабмин и куда вывозили часть чиновников после начала войны: признание Чернышева

Заседание Кабинета министров во время полномасштабной войны / Фото: пресс-служба правительства

24 февраля 2022 года украинское правительство на всякий случай разделили на две части. Основные министры и премьер остались в Киеве, а "резервное правительство" вывезли на Прикарпатье.

Об этом сообщил в комментарии "Украинской правде" тогдашний министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

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Два Кабмина

В день начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022, было принято решение о разделе Кабинета министров на две части.

Логика такого решения заключалась в сохранении управляемости властей и уменьшении рисков.

Разделение правительства осуществлялось следующим образом. В Киеве оставались премьер и те министры, которые требовались для обеспечения устойчивости обороны.

Другая часть членов правительства, состоявшая из 12 человек — это было нужно для того, чтобы сохранить кворум — должна была перебазироваться в более безопасную часть страны.

Это было так называемое "выездное" правительство, состоявшее из тех министров, присутствие которых в столице не было необходимым в те дни.

Но они, как отметил министр обороны Алексей Резников, в любой момент могли включиться в работу, если бы с основным "киевским" что-то произошло.

Резников также добавил, что "киевский Кабмин" все равно не собирался вместе на заседания — они проходили онлайн, каждый из министров находился в своем укрытии.

Куда выехало резервное правительство

Чернышев рассказал, что именно на него была возложена задача эвакуировать "выездной Кабмин".

"Все происходило достаточно оперативно, и уже около 14 часов (24 февраля 2022 года. — Ред.) два эшелона отбыли на Запад", — подчеркнул тогдашний министр.

По его словам, место назначения этих эшелонов было принято практически уже в пути.

А для пребывания членов "выездного правительства" избрали Ивано-Франковскую область.

Напомним, что народные депутаты Украины планировали собраться в первый день полномасштабной войны на заседание в помещении под монументом "Родина-Мать".