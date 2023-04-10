Як розділяли Кабмін і куди вивозили частину урядовців після початку війни: зізнання Чернишова

Засідання Кабінету міністрів під час повномасштабної війни / Фото: пресслужба уряду

24 лютого 2022 року український уряд про всяк випадок розділили на дві частини. Основні міністри і прем’єр залишилися у Києві, а "резервний уряд" вивезли на Прикарпаття.

Про це повідомив у коментарі "Українській правді" тодішній міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Читайте також:

Два Кабміни

У день початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, було ухвалене рішення про поділ Кабінету міністрів на дві частини.

Логіка такого рішення полягала у збереженні керованості влади і зменшенні ризиків.

Поділ уряду здійснювався наступним чином. У Києві залишалися прем’єр і ті міністри, які були потрібні для забезпечення стійкості оборони.

Інша частина урядовців, яка складалася із 12 осіб — це було потрібно для того, аби зберегти кворум — мала перебазуватися у безпечнішу частину країни.

Це був так званий "виїзний" уряд, що складався із тих міністрів, присутність яких у столиці не була необхідною у ті дні.

Але вони, як зазначив міністр оборони Олексій Резніков, в будь-який момент могли включитися у роботу, якби із основним, “київським” щось сталося.

Резніков також додав, що "київський Кабмін" все одно не збирався разом на засідання — вони проходили онлайн, кожен з міністрів перебував у своєму укритті.

Куди виїхав резервний уряд

Чернишов розповів, що саме на нього було покладене завдання евакуювати “виїзний Кабмін”.

"Все відбувалось досить оперативно, і вже десь близько 14-ої години (24 лютого 2022 року. — Ред.) два ешелони відбули на Захід", — наголосив тодішній міністр.

За його словами, місце призначення цих ешелонів було ухвалене уже практично в дорозі.

А для перебування членів "виїзного уряду" обрали Івано-Франківську область.

Нагадаємо, що народні депутати України планували зібратися у перший день повномасштабної війни на засідання у приміщенні під монументом "Батьківщина-Мати".