Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Як розділяли Кабмін і куди вивозили частину урядовців після початку війни: зізнання Чернишова arrow

Як розділяли Кабмін і куди вивозили частину урядовців після початку війни: зізнання Чернишова

10 квітня 2023 14:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як розділяли Кабмін і куди вивозили частину урядовців після початку війни: зізнання Чернишова
Засідання Кабінету міністрів під час повномасштабної війни / Фото: пресслужба уряду
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

24 лютого 2022 року український уряд про всяк випадок розділили на дві частини. Основні міністри і прем’єр залишилися у Києві, а "резервний уряд" вивезли на Прикарпаття.

Про це повідомив у коментарі "Українській правді" тодішній міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Читайте також:

Два Кабміни

У день початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, було ухвалене рішення про поділ Кабінету міністрів на дві частини.

Логіка такого рішення полягала у збереженні керованості влади і зменшенні ризиків.

Поділ уряду здійснювався наступним чином. У Києві залишалися прем’єр і ті міністри, які були потрібні для забезпечення стійкості оборони.

Інша частина урядовців, яка складалася із 12 осіб — це було потрібно для того, аби зберегти кворум — мала перебазуватися у безпечнішу частину країни. 

Це був так званий "виїзний" уряд, що складався із тих міністрів, присутність яких у столиці не була необхідною у ті дні. 

Але вони, як зазначив міністр оборони Олексій Резніков, в будь-який момент могли включитися у роботу, якби із основним, “київським” щось сталося.

Резніков також додав, що "київський Кабмін" все одно не збирався разом на засідання — вони проходили онлайн, кожен з міністрів перебував у своєму укритті.

Куди виїхав резервний уряд

Чернишов розповів, що саме на нього було покладене завдання евакуювати “виїзний Кабмін”.

"Все відбувалось досить оперативно, і вже десь близько 14-ої години (24 лютого 2022 року. — Ред.) два ешелони відбули на Захід", — наголосив тодішній міністр.

За його словами, місце призначення цих ешелонів було ухвалене уже практично в дорозі.
А для перебування членів "виїзного уряду" обрали Івано-Франківську область.

Нагадаємо, що народні депутати України планували зібратися у перший день повномасштабної війни на засідання у приміщенні під монументом "Батьківщина-Мати".

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB