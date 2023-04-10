Стефанчук розповів, де нардепи планували зібратися на засідання в день початку великої війни

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на одному із засідань парламенту під час війни / Фото з відкритих джерел

Верховна Рада планувала зібратися у день початку повномасштабної війни у приміщенні під монументом "Батьківщина-Мати". Але через одного балакучого нардепа це рішення скасували.

Про це у коментарі "Українській правді" розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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За словами спікера українського парламенту, 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабної війни, народні депутати почали обговорювати у партійних чатах питання позачергового засідання ВР, зокрема, місця його проведення.

Врешті, з міркувань безпеки було домовлено про проведення засідання не у звичній сесійній залі під куполом на Грушевського, а у приміщенні, яке розташоване під монументом "Батьківщина-Мати".

Чому скасували виїзне засідання

Але парламентарі таки зібралися у будівлі Верховної Ради України.

Стефанчук пояснив, чому було скасоване рішення про виїзне засідання парламенту.

"Деякі з наших колег почали рухатись туди. Приїхали лідери фракцій та груп. І один з великих хайпожерів почав включатись на відео, що от я йду туди, у нас засідання буде в Батьківщині-Матері", — розповів спікер, пояснивши, що саме через цю людину засідання і провели на традиційному місці.

Нагадаємо, 23 лютого 2023 року Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання під час воєнного стану.