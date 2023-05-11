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Как экспрезидент Мотор Сичи Богуслаев блокировал передачу вертолета разведчикам

11 мая 2023 01:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как экспрезидент Мотор Сичи Богуслаев блокировал передачу вертолета разведчикам
Бывший президент Мотор Сич Вячеслав Богуслаев на территории завода «Мотор Сич» в Запорожье. Фото: УНИАН / Прилепа Александр
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев блокировал передачу украинским разведчикам вертолета Ми-2. Судя по записям его разговоров, он настаивал на том, чтобы вертолет разобрали, а части спрятали.

Об этом сообщают Схемы.

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Приказал разобрать вертолет

По данным Схем, в апреле 2022 года Главное управление разведки обратилось в компанию Мотор Сич с просьбой выделить вертолет Ми-2 для нужд обороны Украины.

Согласно записям разговоров Богуслаева, можно заключить, что он настаивал на прерывании процесса, в частности, чтоб разобрали вертолет и скрыли запчасти, отказали в передаче разведке документации и тому подобное. 28 марта Богуслаеву сообщили о новом подозрении по этому делу.

По данным Схем, Богуслаев обсуждал этот вопрос с директором по маркетингу и торговле Мотор Сечи Павлом Касаем, главой подразделения предприятия Игорем Костюком, конструктором Романом Мироненко, главой компании АгроавиаДнепр, на территории которой находился вертолет, Александром Поникаревичем, а также сотрудником компании, обслуживающим его, Александром Корниенко.

Записанный разговор Богуслаева. Фото: Схемы
Записанный разговор Богуслаева. Фото: Схемы

Согласно расследованию, также отмечается, что бывший директор Мотор Сичи пытался помешать передаче вертолета Ми-2 с помощью народного депутата от Слуги народа Геннадия Касая, бывшего работника Мотор Сичи и брата Павла Касая. Народный депутат отказался комментировать ситуацию журналистам.

Причастна нынешняя советница Мотор Сичи Ульяненко

Судя по записям, Богуслаеву в его стремлениях помогала руководительница киевского отделения Мотор Сичи и советница начальника Генштаба на общественных началах Наталья Ульяненко. По ее словам, Богуслаев "просто так не мог" отдать приказ не передавать вертолет, а она не помнит, участвовала ли в деле. Ульяненко утверждает, что сейчас работает на Мотор Сичи на должности советницы нового руководителя.

Записанный разговор Богуслаева. Фото: Схемы

Кроме того, Богуслаев признавал, что ГУР имело право изъять вертолет. Разведчики также составили акт по дальнейшей компенсации. Но несмотря на попытки тогдашнего директора, ГУР удалось забрать вертолет Мотор Сичи на нужды армии.

Напомним, что находящийся под стражей в Украине бывший президент компании "Мотор-СИЧ" Вячеслав Богуслаев по обвинениям в коллаборационной деятельности и поддержке террористической организации подал заявление на включение его в список для обмена с Россией. Он направил свою просьбу в Офис Президента Украины на имя Андрея Ермака.

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