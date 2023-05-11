Як експрезидент Мотор Січі Богуслаєв блокував передачу гелікоптера розвідникам

Колишній президент Мотор Січі В’ячеслав Богуслаєв на території заводу «Мотор Січ» у Запоріжжі. Фото: УНІАН / Прилепа Олександр

Колишній президент компанії "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв блокував передачу українським розвідникам гелікоптера Мі-2. Судячи з записів його розмов, він наполягав на тому, щоб гелікоптер розібрали, а частини заховали.

Про це повідомляють Схеми.

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Наказав розібрати гелікоптер

За даними Схем, у квітні 2022 року Головне управління розвідки звернулося до компанії Мотор Січ з проханням виділити вертоліт Мі-2 для потреб оборони України.

Згідно з записами розмов Богуслаєва, можна зробити висновок, що він настоював на перериванні процесу, зокрема, щоб розібрали гелікоптер та приховали запчастини, відмовили в передачі розвідці документації тощо. 28 березня Богуслаєву повідомили про нову підозру в цій справі.

За даними Схем, Богуслаєв обговорював це питання з директором з маркетингу і торгівлі Мотор Січі Павлом Касаєм, головою підрозділу підприємства Ігорем Костюком, конструктором Романом Мироненком, головою компанії АгроавіаДніпро, на території якої перебував вертоліт, Олександром Понікаревичем, а також співробітником компанії, що його обслуговує, Олександром Корнієнком.

Записана розмова Богуслаєва. Фото: Схеми

Записана розмова Богуслаєва. Фото: Схеми

Згідно з розслідуванням, також зазначається, що колишній директор Мотор Січі намагався перешкодити передачі вертольота Мі-2 за допомогою народного депутата від Слуги народу Геннадія Касая, який є колишнім працівником Мотор Січі і братом Павла Касая. Народний депутат відмовився коментувати цю ситуацію журналістам.

Причетна теперішня радниця Мотор Січі Ульяненко

Судячи з записів, Богуслаєву в його прагненнях допомагала керівниця київського відділення Мотор Січі та радниця начальника Генштабу на громадських засадах Наталія Ульяненко. За її словами, Богуслаєв "просто так не міг" віддати наказ не передавати гелікоптер, а вона не пам’ятає, чи брала участь у справі. Ульяненко стверджує, що нині працює на Мотор Січі на посаді радниці нового керівника.

Записана розмова Богуслаєва. Фото: Схеми

Крім того, Богуслаєв визнавав, що ГУР мало право забрати гелікоптер. Розвідники також склали акт щодо подальшої компенсації. Та попри спроби тодішнього директора, ГУР вдалося забрати гелікоптер Мотор Січі на потреби армії.

Нагадаємо, що колишній президент компанії "Мотор-СІЧ" В'ячеслав Богуслаєв, який перебуває під вартою в Україні за звинуваченнями у колабораційній діяльності та підтримці терористичної організації, подав заяву на включення його до списку для обміну з Росією. Він направив своє прохання до Офісу Президента України на ім'я Андрія Єрмака.